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Посол Украины в Британии раскритиковал саркастический ответ Зеленского

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Фото: REUTERS
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Саркастический ответ президента Украины Владимира Зеленского главе минобороны Британии Бену Уоллесу был лишним. Таким мнением поделился посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News 13 июля.

Речь идет о заявлении Уоллеса на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Тогда он попросил украинскую сторону быть чуть более благодарной за то, что страны Запада, в частности Великобритания, прикладывают немало усилий для согласования поставок военной технике Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ответ на это Зеленский возразил, что «может благодарить Уоллеса каждое утро».

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — прокомментировал ситуацию Пристайко.

Он отметил, что таким образом президент Украины «показывает россиянам», что между НАТО и Киевом есть напряжение.

«Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен (Уоллес. — Ред.) может позвонить мне и рассказать всё, что хочет», — отметил Пристайко.

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Ранее в этот день член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что большинство присутствующих на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Также она назвала украинского президента капризной примадонной и указала на то, что подобное поведение лишь отдаляет киевский режим от западных стран.

Делегация США также разозлилась из-за слов украинского лидера по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Уточняется, что члены делегации США «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

11 июля на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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