Reuters сообщило о согласовании НАТО декларации по вопросу приема Украины в альянс

Страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс. Об этом 11 июля сообщает Reuters.

«Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в НАТО», — отмечает агентство.

По данным СМИ, в окончательной редакции документа указано, что НАТО «будет в состоянии направить приглашение» Украине присоединиться к альянсу, «когда согласятся союзники и будут выполнены условия» со стороны Киева.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в то же время заявил, что было бы абсурдно, если бы лидеры альянса после встречи в Вильнюсе не обозначили для страны сроки членства в НАТО. А также не объявили, что военный блок готов открыть свои двери для Украины.

Ранее 11 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что Зеленский оказывает постоянное давление на членов НАТО, для того чтобы получить от них больше преференций.

Таким образом он отреагировал на критику Зеленского в сторону НАТО за то, что у альянса нет четкой позиции по поводу вступления Украины в военный блок.

На встрече в столице Литвы главы государств — членов альянса обсуждают возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине, утвердят многолетний пакет поддержки страны, также будет создан совет Украина – НАТО.

При этом 9 июля бывший командующий армией США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на саммите желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Генсек объединения Йенс Столтенберг тогда же заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.