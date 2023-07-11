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Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, из-за того что Североатлантический альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО на саммите. Соответствующее заявление он опубликовал 11 июля в Telegram-канале.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…» — выразил недовольство Зеленский.

Он отметил, что такое положение дел свидетельствует об отсутствии готовности у НАТО сделать что-либо из вышесказанного.

Украинский президент обратил внимание и на то, что страна «заслуживает уважения». Неопределенность альянса он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на саммите.

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Накануне бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Кроме того, 9 июля в Британии указали на пессимизм киевских властей в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку в Киеве не ожидают существенного приближения в договоренностях по вступлению Украины в альянс.

Также президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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