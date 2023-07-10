В Британии указали на пессимизм Киева в отношении итогов саммита НАТО

Киевские власти пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита НАТО, поскольку они не ожидают существенное приближение в договоренностях по вступлению Украины в альянс. Об этом 9 июля сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, украинская сторона может рассчитывать только на гарантии безопасности, которые будут выражены в качестве военной помощи киевским властям в долгосрочной перспективе со стороны США, Великобритании, Франции и Германии.

«Ожидается, что на двухдневном саммите Киеву в последнюю минуту будет предложен пакет «обеспечивающих гарантий безопасности» — заверения таких стран, как США, Великобритания, Франция и Германия, что военная помощь и обучение (украинских военных. — Ред.) будут продолжаться в долгосрочной перспективе», — написал обозреватель Дэн Саббах.

Вступление Украины в Североатлантический альянс — единственная гарантия безопасности со стороны Киева, добавили в издании.

Ранее в этот же день газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита Вильнюсе намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Согласно информации источника здания, речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

До этого президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.