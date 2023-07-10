Американский генерал назвал саммит НАТО разочарованием для Украины

Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО. Об этом 9 июля заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia.

«Альянс должен послать сильный и четкий сигнал о том, что членство Украины в НАТО неизбежно. Должен быть конкретный, четкий путь к этой цели. США предпримут шаги, чтобы избежать этого», — сказал он.

Также экс-генерал отметил, что Соединенные Штаты Америки совсем не хотят помогать киевским властям по вопросу вступления в военный блок, а такая позиция, в свою очередь, оказывает влияние и на другие страны альянса, которые «в такой ситуации также не чувствуют себя обязанными это делать».

Чтобы уменьшить разочарование киевских властей, США и ряд других стран предложат ей пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы, заключил Ходжэс.

Ранее в этот день в Британии указали на пессимизм киевских властей в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку в Киеве не ожидают существенное приближение в договоренностях по вступлению Украины в альянс.

Газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита Вильнюсе намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Согласно информации источника здания, речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

До этого президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.