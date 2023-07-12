Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 30 человек погибли в Судане из-за хаотичной стрельбы на рынке
Общество
Синоптики предупредили о небольшом дожде в Москве 12 июля
Происшествия
Масштабный пожар произошел на стройплощадке в Екатеринбурге
Происшествия
Два большегруза столкнулись на МКАД
Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции
Общество
Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса
Мир
ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Происшествия
В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей
Мир
Небензя заявил о намерении России самостоятельно расследовать места подрыва СП
Мир
Лавров призвал к запуску консультаций по использованию нацвалют в АСЕАН
Политика
ГД проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Сюжет:

США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине

WP: делегация США разозлилась из-за слов Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Steve Taylor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация США разозлилась из-за слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о заявлении Зеленского в Twitter, в котором он раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО.

По данным источника издания, члены делегации США «были в ярости» из-за твита украинского лидера. Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

«Разногласия по поводу членства Украины грозили затмить значительную помощь и поддержку, одобренные во вторник», — написала газета.

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
Каковы перспективы присоединения Киева к блоку

Ранее в этот день, 11 июля, на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

В этот же день руководитель военной редакции телеканала Sky News Дебора Хейнс высказала мысль, что попытки Украины попасть в НАТО являются самообманом. Журналистка подчеркнула, что теперь союзникам придется преодолеть разочарование Киева и направить все силы на военную поддержку страны.

По итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Ранее, 5 июля, Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина – НАТО. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023