США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине

Делегация США разозлилась из-за слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о заявлении Зеленского в Twitter, в котором он раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО.

По данным источника издания, члены делегации США «были в ярости» из-за твита украинского лидера. Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

«Разногласия по поводу членства Украины грозили затмить значительную помощь и поддержку, одобренные во вторник», — написала газета.

Ранее в этот день, 11 июля, на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

В этот же день руководитель военной редакции телеканала Sky News Дебора Хейнс высказала мысль, что попытки Украины попасть в НАТО являются самообманом. Журналистка подчеркнула, что теперь союзникам придется преодолеть разочарование Киева и направить все силы на военную поддержку страны.

По итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Ранее, 5 июля, Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина – НАТО. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.