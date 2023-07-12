В Sky News желание Киева присоединиться к НАТО в ближайшее время назвали самообманом

Попытки Украины попасть в НАТО являются самообманом. Такое мнение 11 июля высказала руководитель военной редакции телеканала Sky News Дебора Хейнс, заявив, что в ближайшем будущем у Киева нет такой перспективы.

Хейнс добавила, что президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от членов альянса конкретных гарантий и точных сроков касательно вступления в НАТО.

Журналистка подчеркнула, что теперь союзникам придется преодолеть разочарование Украины и направить все силы на военную поддержку страны. Также Хейнс заключила, что вступление Киева в альянс во время боевых действий — это несбыточная мечта.

Ранее в этот день на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Также по итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина – НАТО. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.