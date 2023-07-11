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Саммит НАТО утвердил многолетнюю программу военной помощи Украине

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Саммит НАТО утвердил многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание совета Украина – НАТО. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

«Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, чтоб приблизить Украину к НАТО. Первый элемент — это многолетняя программа, которая поможет перестроить сектор обороны и безопасности [Украины] и перейти от советских стандартов к стандартам НАТО. Второй элемент — создание нового Совета Украина – НАТО — форума для консультаций и принятия решения, где мы будем на равных [с Киевом]», — сказал он.

Столтенберг уточнил, что первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

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11–12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Перед его началом Столтенберг заявлял, что на нем альянс еще больше усилит Украину и определит видение ее будущего.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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