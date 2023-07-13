Западные журналисты осудили хамство Зеленского во время саммита НАТО

Большинство присутствующих на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО были обескуражены потребительским отношением президента Украины Владимира Зеленского, заявила 12 июля член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем видеоролике на YouTube.



Как отметила журналистка, выраженные недовольства в адрес альянса породили разговоры о том, что национальный лидер, а не третьи страны или организации должны нести ответственность за свой народ.



«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо», — сказала Анна ван Денски.



Также она назвала украинского президента «капризной примадонной» и указала на то, что подобное поведение лишь отдаляет киевский режим от западных стран.

Накануне глава минобороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал критику Зеленского в адрес альянса из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Киева в НАТО и призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики за поставки оружия.



Делегация США также разозлилась из-за слов украинского лидера по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Уточняется, что члены делегации США «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.



11 июля на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.