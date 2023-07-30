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Сербская Politika заявила о поисках Западом замены неблагодарному Зеленскому

Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену
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Фото: соцсети
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Постоянные агрессивные требования украинского президента Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену, пишет сербская Politika.

Газета утверждает, что Североатлантический альянс тоже недоволен президентом Украины, его непрекращающимися требованиями к большему количеству оружия и боеприпасов, истребителей, ракет и денег. К тому же всё идет не так, как ожидалось с многообещающим контрнаступлением.

Это значительно усложняет позицию администрации президента США, а Wall Street Journal отмечает, что ситуация на Украине ставит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в сложное политическое положение. У него нет выбора, кроме того как продолжать поставки военной техники и оружия. Иное будет равносильно признанию провальной собственной внешней политики.

«Когда он [Зеленский] начал давать уроки своим наставникам, оказалось, что всё идет не так. Зеленский, очевидно, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что никогда не забывается, кто хозяин», — пишет Politika.

Издание отмечает, что цели у Запада и Украины давно неодинаковы и это порождает еще один раскол в якобы едином лагере сторонников Зеленского. Военные цели Киева не идентичны целям его союзников. Украина и многие ее западные партнеры, за исключением Польши и стран Балтии, рассуждают о разных вариантах наилучшего разрешения конфликта.

«Сообщения о неблагодарности лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников президента Украины. Возможно, это недовольство не приведет к отказу в поддержке Украины, но это, безусловно, послание Зеленскому, что они могут найти кого-то более благодарного на Украине», — резюмирует газета.

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Бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в публикации для The Hill 22 июля заявил, что растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижают мотивацию в вопросе поддержки страны. Он подчеркнул, что еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение президента Украины.

Об ухудшениях отношений между Украиной и Западом говорят в самой стране. 21 июля бывший советник экс-главы государства Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин отметил, что поведение Зеленского на международной арене становится всё более неконтролируемым.

13 июля экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News назвал лишним и нездоровым сарказм Зеленского. Ранее украинский президент заявил британскому министру Бену Уоллесу, рекомендовавшему Киеву поблагодарить Лондон за помощь, что каждое утро будет просыпаться и звонить ему со словами благодарности.

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