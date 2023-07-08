Горящий тур: для чего Зеленский съездил в Болгарию и Чехию

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с короткими визитами в Болгарии и Чехии. Главные цели — согласовать дополнительные поставки оружия и боеприпасов, а также получить поддержку накануне саммита НАТО. Результаты получились двоякими. В Софии самым ярким эпизодом стал спор с болгарским лидером Руменом Радевым. А вот в Праге действительно пообещали новый пакет помощи. Подробности переговоров — в материале «Известий».

Как прошел визит в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля побывал в Болгарии. Сначала он встретился с премьер-министром страны Николаем Денковым и членами правительства. В ходе переговоров стороны подписали декларацию, согласно которой София поддерживает вступление Украины в НАТО . В документе, правда, есть важная оговорка: присоединение к альянсу может произойти, «когда позволят условия». Такая формулировка позволяет болгарской стороне не брать на себя обязательств, ведь подходящих условий можно ждать долго.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков во время подписания декларации, согласно которой София поддерживает вступление Украины в НАТО. 6 июля 2023 года Фото: REUTERS

Зеленский, впрочем, не терял оптимизма. «Будьте уверены, мы обязательно поделимся с партнерами всем нашим опытом, полученным на войне. Вместе мы станем сильнее», — сказал он на итоговом брифинге. А вот Денков среди прочего сделал интересную ремарку. По его словам, София следит за обеспечением прав болгарского меньшинства на Украине — явный намек на языковые и образовательные ограничения, введенные Киевом.

Далее Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Тот с ходу заявил, что выступает против передачи Украине болгарского оружия и боеприпасов. «Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность нашей страны не была ослаблена », — сказал он.

Президент Болгарии Румен Радев и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Софии, 6 июля 2023 года Фото: REUTERS

Радев также выступил против воинственной риторики своего гостя. «Я утверждаю, что конфликт не имеет военного решения. Мой призыв такой: сейчас мы слышим только «победа, победа, победа». Может быть, об этом важно думать. Но мы бы хотели больше слышать слово « мир» . Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении», — отметил он. Президент Болгарии также добавил, что в условиях растущей инфляции европейским политикам надо думать не только об Украине, но и о своих собственных гражданах

В ответ Зеленский раскритиковал собеседника за использование слова «конфликт» вместо слова «война» и отверг предложения о дипломатическом урегулировании. По его словам, необходимо помочь Киеву, «чтобы война не пришла к вам». «Это ваше право не поддерживать Украину. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Украина и НАТО должны иметь общие ценности», — сказал он. После этого переговоры продолжились в закрытом для журналистов формате.

Хмельницкая АЭС в городе Нетешине Фото: commons.wikimedia.org

В итоге соглашений о поставках оружия и боеприпасов стороны не подписали, но продвинулись в вопросе энергетики. Согласно сообщениям болгарских СМИ, София согласилась продать Украине оборудование с недостроенной АЭС «Белене» на $600 млн . Денег у Киева нет, поэтому Болгария может получить миноритарную долю в Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование. Параметры сделки собираются уточнить в ближайшие два месяца.

Что произошло в Чехии

Далее Зеленский прилетел в Чехию, где первым делом встретился со своим коллегой Петром Павелом. На итоговом брифинге политики высказались о ходе боевых действий на Украине. Зеленский сообщил, что ВСУ владеют инициативой и медленно продвигаются вперед. В свою очередь, Павел, который является генералом армии в запасе, заявил, что в нынешнем году Украина сможет провести только одно контрнаступление. «Мы должны сделать всё, чтобы оно было успешным», — сказал он.

Президент Чехии Петр Павел и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Праге, 7 июля 2023 года Фото: REUTERS

Чешский лидер также перечислил силы и средства, которые Прага уже передала Киеву. По его словам, за время конфликта правительство, коммерческие компании и граждане страны направили Украине 45 млрд крон (€2 млрд) . Кроме того, передали почти 700 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов и 380 тыс. артиллерийских снарядов.

Наиболее содержательной частью визита стали переговоры Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Тот сообщил, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты, а также 100 тыс. крупнокалиберных боеприпасов . Кроме того, поможет обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16 и передаст авиасимуляторы для тренировок.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Чехии Петром Фиалой в Праге, 7 июля 2023 года Фото: REUTERS

Зеленский сообщил также, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве военно-промышленных комплексов. По его словам, Киев и Прага готовы запустить совместное производство снарядов и техники . Взаимодействие двух стран должно вывести украинскую оборонную промышленность на новый уровень. Непонятно, правда, как этот уровень будет поддерживаться в условиях регулярного уничтожения промышленных объектов российскими ВКС.

Фото: REUTERS

После посещения Чехии Зеленский направился в Словакию. Повестка похожа: на встречах с президентом и премьер-министром страны представители Киева обсудят поставки оружия и предстоящий саммит НАТО. Далее запланирован визит в Турцию, где в двустороннем формате и в составе делегаций Зеленский пообщается с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом . Здесь среди основных тем значатся также перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Что говорят эксперты

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отмечает, что визит Зеленского в Болгарию оставил неоднозначное впечатление.

— В Софии получилась странная ситуация: Зеленский приехал в гости и почему-то посчитал нормальным разговаривать с президентом Радевым с позиции силы и морального превосходства. Видимо, собственное окружение и западная пресса внушили ему, что он значимая персона, один из мировых лидеров. Тот поверил, по своему актерскому обыкновению вжился в роль и теперь никак не может из нее выйти, — говорит эксперт.

Президент Словакии Зузана Чапутова и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Братиславе, 7 июля 2023 года Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

По мнению Бондаренко, в Чехии переговоры прошли более гладко. Он отмечает, что общая цель нынешнего турне понятна. Запад в настоящий момент не может покрыть всех потребностей Украины в оружии и боеприпасах, не готов переводить свою экономику на военные рельсы. Поэтому Зеленский решил проехать по Восточной Европе, чтобы «вытрясти из бывших соцстран остатки советских запасов» , считает собеседник.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский называет нынешние визиты «поездками вежливости».

— Страны Восточной Европы не принимают самостоятельных решений, не могут повлиять на то, пригласят Украину в НАТО или нет. Но при этом формально каждая из них располагает по одному голосу в альянсе. Самому Зеленскому также важно светиться в СМИ, мелькать перед украинской и мировой публикой, — заключил эксперт.