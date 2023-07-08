Горящий тур: для чего Зеленский съездил в Болгарию и Чехию
Президент Украины Владимир Зеленский побывал с короткими визитами в Болгарии и Чехии. Главные цели — согласовать дополнительные поставки оружия и боеприпасов, а также получить поддержку накануне саммита НАТО. Результаты получились двоякими. В Софии самым ярким эпизодом стал спор с болгарским лидером Руменом Радевым. А вот в Праге действительно пообещали новый пакет помощи. Подробности переговоров — в материале «Известий».
Как прошел визит в Болгарию
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля побывал в Болгарии. Сначала он встретился с премьер-министром страны Николаем Денковым и членами правительства. В ходе переговоров стороны подписали декларацию, согласно которой София поддерживает вступление Украины в НАТО. В документе, правда, есть важная оговорка: присоединение к альянсу может произойти, «когда позволят условия». Такая формулировка позволяет болгарской стороне не брать на себя обязательств, ведь подходящих условий можно ждать долго.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков во время подписания декларации, согласно которой София поддерживает вступление Украины в НАТО. 6 июля 2023 года
Зеленский, впрочем, не терял оптимизма. «Будьте уверены, мы обязательно поделимся с партнерами всем нашим опытом, полученным на войне. Вместе мы станем сильнее», — сказал он на итоговом брифинге. А вот Денков среди прочего сделал интересную ремарку. По его словам, София следит за обеспечением прав болгарского меньшинства на Украине — явный намек на языковые и образовательные ограничения, введенные Киевом.
Далее Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Тот с ходу заявил, что выступает против передачи Украине болгарского оружия и боеприпасов. «Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность нашей страны не была ослаблена», — сказал он.
Президент Болгарии Румен Радев и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Софии, 6 июля 2023 года
Радев также выступил против воинственной риторики своего гостя. «Я утверждаю, что конфликт не имеет военного решения. Мой призыв такой: сейчас мы слышим только «победа, победа, победа». Может быть, об этом важно думать. Но мы бы хотели больше слышать слово «мир». Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении», — отметил он. Президент Болгарии также добавил, что в условиях растущей инфляции европейским политикам надо думать не только об Украине, но и о своих собственных гражданах
В ответ Зеленский раскритиковал собеседника за использование слова «конфликт» вместо слова «война» и отверг предложения о дипломатическом урегулировании. По его словам, необходимо помочь Киеву, «чтобы война не пришла к вам». «Это ваше право не поддерживать Украину. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Украина и НАТО должны иметь общие ценности», — сказал он. После этого переговоры продолжились в закрытом для журналистов формате.
Хмельницкая АЭС в городе Нетешине
В итоге соглашений о поставках оружия и боеприпасов стороны не подписали, но продвинулись в вопросе энергетики. Согласно сообщениям болгарских СМИ, София согласилась продать Украине оборудование с недостроенной АЭС «Белене» на $600 млн. Денег у Киева нет, поэтому Болгария может получить миноритарную долю в Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование. Параметры сделки собираются уточнить в ближайшие два месяца.
Что произошло в Чехии
Далее Зеленский прилетел в Чехию, где первым делом встретился со своим коллегой Петром Павелом. На итоговом брифинге политики высказались о ходе боевых действий на Украине. Зеленский сообщил, что ВСУ владеют инициативой и медленно продвигаются вперед. В свою очередь, Павел, который является генералом армии в запасе, заявил, что в нынешнем году Украина сможет провести только одно контрнаступление. «Мы должны сделать всё, чтобы оно было успешным», — сказал он.
Президент Чехии Петр Павел и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Праге, 7 июля 2023 года
Чешский лидер также перечислил силы и средства, которые Прага уже передала Киеву. По его словам, за время конфликта правительство, коммерческие компании и граждане страны направили Украине 45 млрд крон (€2 млрд). Кроме того, передали почти 700 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов и 380 тыс. артиллерийских снарядов.
Наиболее содержательной частью визита стали переговоры Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Тот сообщил, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты, а также 100 тыс. крупнокалиберных боеприпасов. Кроме того, поможет обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16 и передаст авиасимуляторы для тренировок.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Чехии Петром Фиалой в Праге, 7 июля 2023 года
Зеленский сообщил также, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве военно-промышленных комплексов. По его словам, Киев и Прага готовы запустить совместное производство снарядов и техники. Взаимодействие двух стран должно вывести украинскую оборонную промышленность на новый уровень. Непонятно, правда, как этот уровень будет поддерживаться в условиях регулярного уничтожения промышленных объектов российскими ВКС.
После посещения Чехии Зеленский направился в Словакию. Повестка похожа: на встречах с президентом и премьер-министром страны представители Киева обсудят поставки оружия и предстоящий саммит НАТО. Далее запланирован визит в Турцию, где в двустороннем формате и в составе делегаций Зеленский пообщается с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Здесь среди основных тем значатся также перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
Что говорят эксперты
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отмечает, что визит Зеленского в Болгарию оставил неоднозначное впечатление.
— В Софии получилась странная ситуация: Зеленский приехал в гости и почему-то посчитал нормальным разговаривать с президентом Радевым с позиции силы и морального превосходства. Видимо, собственное окружение и западная пресса внушили ему, что он значимая персона, один из мировых лидеров. Тот поверил, по своему актерскому обыкновению вжился в роль и теперь никак не может из нее выйти, — говорит эксперт.
Президент Словакии Зузана Чапутова и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Братиславе, 7 июля 2023 года
По мнению Бондаренко, в Чехии переговоры прошли более гладко. Он отмечает, что общая цель нынешнего турне понятна. Запад в настоящий момент не может покрыть всех потребностей Украины в оружии и боеприпасах, не готов переводить свою экономику на военные рельсы. Поэтому Зеленский решил проехать по Восточной Европе, чтобы «вытрясти из бывших соцстран остатки советских запасов», считает собеседник.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский называет нынешние визиты «поездками вежливости».
— Страны Восточной Европы не принимают самостоятельных решений, не могут повлиять на то, пригласят Украину в НАТО или нет. Но при этом формально каждая из них располагает по одному голосу в альянсе. Самому Зеленскому также важно светиться в СМИ, мелькать перед украинской и мировой публикой, — заключил эксперт.