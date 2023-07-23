Растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижает мотивацию в вопросе поддержки Украины. Такое мнение 22 июля высказал бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в публикации для The Hill.

Он подчеркнул, что еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение президента Украины Владимира Зеленского, который часто критикует западных союзников за недостаточную помощь, несмотря на то, что они выделили колоссальный объем средств для его страны.

Такая позиция, отметил Маккиннон, особенно несправедлива по отношению к США, которые вложили в Украину столько же, сколько все европейские государства вместе взятые, если не больше.

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает всё, что захочет, но ему всё равно мало. Многие в правительстве США и многие наши сограждане начинают уставать от его действий. Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», — заключил автор статьи.

Ранее, 12 июля, украинский лидер заявил британскому министру обороны Бену Уоллесу, рекомендовавшему проявить больше признательности союзникам за помощь, что каждое утро будет просыпаться и звонить ему со словами благодарности.

Через некоторое время Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором 47 раз произнес слова благодарности в адрес стран-партнеров, оказывающих поддержку Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что Зеленский своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.