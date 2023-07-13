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Зеленский 47 раз сказал спасибо западным партнерам за помощь Украине

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором 47 раз произнес слова благодарности в адрес стран-партнеров, оказывающих поддержку Киеву.

«Я благодарю президента [США Джо] Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту [республики Эммануэлю] Макрону», — сказал Зеленский, перечислив и другие государства.

Украинский лидер опубликовал видео после просьбы «остыть» и быть более благодарным, напоминает «Газета.Ru».

Так, 12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

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Слова Уоллеса стали ответом на заявление Зеленского о том, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью.

Однако позднее президент Украины заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Киев получил приглашение вступить в альянс.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Она добавила, что ответ украинского лидера означает, что вся военная кампания и всё, что происходит на территории его страны, происходит непосредственно при их глобальном кураторстве.

Саммит НАТО прошел 11–12 июля в Вильнюсе. Главными темами мероприятия стали дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в военно-политическом блоке.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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