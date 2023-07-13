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Захарова объяснила причину хамства Зеленского в адрес главы минобороны Британии

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Фото: МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Об этом в четверг, 13 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны. <…> По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И, исходя из этого, он требует всё больше и больше», — сказала Захарова.

Она добавила, что ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и всё, что происходит на территории Украины, происходит непосредственно при их глобальном кураторстве.

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Накануне Уоллес в ходе выступления на публичном форуме НАТО в Вильнюсе на критику Зеленского об отсутствии временных рамок вступления Украины в НАТО заявил, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. На это президент Украины в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

До этого, 11 июля, на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО.

Также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Первое заседание совета прошло 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее в этот день президент Украины заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс. Он добавил, что результаты саммита всё равно были хорошими благодаря признанию, что Украине не нужно следовать плану действий по членству.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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