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Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Зеленский: результаты саммита НАТО хорошие, но могли быть идеальными, если бы было приглашение
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс. Об этом 12 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи альянса в Вильнюсе.

«Понятно, что Украина не может вступить в НАТО, находясь в состоянии [спецоперации], но было бы идеально, если бы поступило приглашение Киеву вступить в альянс», — передает заявление Зеленского на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он добавил, что результаты саммита всё равно были хорошими, благодаря признанию, что Украине не нужно следовать плану действий по членству. Президент Украины подчеркнул, что для него были важными позитивные новости о пакетах оборонных мер, объявленных во время саммита.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байден за его решение по кассетным боеприпасам и признался, что оно было «вызовом». Он также подчеркнул, что Украине нужно оружие дальнего радиуса действия, и его дефицит всё еще существует. Зеленский подчеркнул, что поднимет этот вопрос на переговорах с Байденом.

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Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут ранее в этот день объявила, что союзники ждут от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности» для вступления в НАТО, при этом она не назвала, какие конкретно изменения должны произойти в стране.

В этот же день старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат объявил, что страны G7 предоставят Украине гарантии безопасности по завершении саммита. В частности, она указала, что США вместе со странами G7 объявят о том, что собираются помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить страну и сдержать атаку.

В первый день саммита, 11 июля, страны-союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил, что готов принять Украину в свой состав.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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