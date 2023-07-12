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Байден и лидеры G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Страны G7 представят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом на брифинге для журналистов заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

«Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о своем намерении помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущую атаку», — цитирует Слоат CNN.

Представитель Белого дома добавила, что представленная декларация положит начало процессу двусторонних переговоров с Киевом, направленных на обеспечение гарантий безопасности в долгосрочной перспективе.

«Многосторонняя декларация пошлет России четкий сигнал о том, что время не на ее стороне», — утверждает Слоат.

Она сказала, что это объявление будет сделано после окончания саммита и дополнительная информация появится позже.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере около ­­$65 млн, а также боевые машины и боеприпасы.

До этого, 11 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО. Он уточнил, что первое заседание совета пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

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В тот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

В свою очередь, в министерстве обороны Германии заявили о поставках еще двух установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5 в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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