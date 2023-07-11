Норвегия дополнительно выделит Украине $240 млн

Норвегия дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины, сказал 11 июля премьер-министр страны Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает CNN.

«Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины <…> до общей суммы 10 млрд норвежских крон (практически $960 млн. — Ред.) на 2023 год», — приводит издание слова Стёре.

При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

31 мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт сообщила о выделении Норвегией военной помощи Украине объемом €7 млрд на протяжении пяти лет.

18 мая глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грам указывал на увеличение в два раза числа инструкторов, которые занимаются обучением украинских военных. Грам когда же анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи киевскому режиму. Сообщалось о планах этих стран отправить на Украину восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 марта сказал о переговорах Киева с Осло насчет тренировочных миссий пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он обсудил с Грамом иные меры военной помощи Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.