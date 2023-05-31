Норвегия предоставит Украине военную помощь на €7 млрд в течение пяти лет
Норвегия предоставит Украине военную помощь объемом €7 млрд, которая продлится пять лет. Об этом 31 мая сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт.
«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Фритьофа Нансена, которая будет рассчитана на пять лет, ее объем составит около €7 млрд», — заявила она на пресс-конференции.
Ранее, 18 мая, глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи киевскому режиму. Страны намерены поставить Украине восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры с Осло о тренировочных миссиях пилотов ВСУ. Он также обсудил с Грамом другие меры военной помощи Норвегии.
В тот же день глава минобороны Норвегии заявил, что норвежские власти направят Украине две системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Он отметил, что Киев сильно нуждается в дополнительных системах ПВО, и Осло в этой связи окажет помощь. Кроме того, по словам Грама, Норвегия обучит украинских военных использованию этой системы ПВО.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.