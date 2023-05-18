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Норвегия удвоит число обучающих ВСУ инструкторов

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг, 18 мая, глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.

«С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex», — приводит его слова агентство TOPNews.

Грам также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи киевскому режиму. Страны намерены поставить Украине восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.

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Ранее, 5 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тыс. военнослужащих армии страны прошли обучение в Великобритании в рамках операции Interflex.

До этого, 6 апреля, британское военное ведомство сообщило, что Лондон обучил уже более 10 тыс. солдат ВСУ с момента старта тренировочной миссии.

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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