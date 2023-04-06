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В Британии сообщили об обучении более 10 тыс. украинских военных

Минобороны Великобритании: на сегодняшний день обучено более 10 тыс. новобранцев ВСУ
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Великобритания обучила уже более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента старта тренировочной миссии. Об этом сообщило британское минобороны в своем аккаунте Twitter в четверг, 6 апреля.

«Операция Interflex по обучению и тренировке украинских военных продолжает подготовку личного состава ВСУ, и на сегодняшний день обучено более 10 тыс. новобранцев», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной и в 2023 году страна намерена обучить еще 20 тыс. новобранцев.

Британская операция Interflex по обучению украинских военных стартовала в июле 2022 года.

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27 марта издание The Guardian со ссылкой на британское минобороны сообщило, что украинские военные завершили в Великобритании обучение по управлению британскими танками Challenger 2. Британские военнослужащие несколько недель инструктировали украинцев, как управлять танками и сражаться с противником.

Ранее в том же месяце украинский генерал Виктор Назаров в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что около 50 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение на Западе по стандартам НАТО. Он отметил, что прошедшие обучение военнослужащие украинской армии теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

В конце января телеканал BNN сообщал, что британское правительство обучило 10 тыс. украинских солдат и планирует обучить еще 40 тыс. до конца текущего года. Программа обучения, согласно заявлению министерства обороны Великобритании, охватывает владение оружием, тактику патрулирования, полевые навыки и первую помощь на поле боя.

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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