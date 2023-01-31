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Британия намерена обучить еще 40 тыс. военных ВСУ до конца года

BNN: Великобритания расширит масштабную программу обучения военнослужащих до 40 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Великобритания расширяет поддержку Украины, правительство страны планирует обучить еще 40 тыс. украинских военнослужащих до конца текущего года. Об этом 31 января сообщил канадский телеканал BNN.

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«Британское правительство уже обучило 10 тыс. украинских солдат и планирует обучить еще 40 тыс. в этом году», — говорится в сообщении.

Программа обучения, согласно заявлению министерства обороны Великобритании, охватит владение оружием, тактику патрулирования, полевые навыки и первую помощь на поле боя.

В обучении украинских добровольцев будут участвовать более 1 тыс. британских военнослужащих. В настоящее время в Великобританию для прохождения курса обучения уже прибыли украинские танкисты, уточняется в сообщении.

Ранее во вторник представитель кабмина Соединенного Королевства заявил, что Великобритания в настоящее время считает нецелесообразным направлять истребители Украине. Вопросы поддержки страны будут обсуждаться с союзниками, уточнил он.

Ранее, 26 января, первый заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак отметил, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 должны поступить на Украину в конце марта. Уже с 30 января, Великобритания начнет обучать украинских военных на своей территории, добавил замминистра.

В ноябре британская пресса сообщила, что около 3 тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще 7 тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года. По словам организаторов тренировок, в ходе обучения возник ряд проблем.

Сложность вызвало в том числе то обстоятельство, что украинцы проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

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