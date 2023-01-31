Британия намерена обучить еще 40 тыс. военных ВСУ до конца года

Великобритания расширяет поддержку Украины, правительство страны планирует обучить еще 40 тыс. украинских военнослужащих до конца текущего года. Об этом 31 января сообщил канадский телеканал BNN.

«Британское правительство уже обучило 10 тыс. украинских солдат и планирует обучить еще 40 тыс. в этом году», — говорится в сообщении.

Программа обучения, согласно заявлению министерства обороны Великобритании, охватит владение оружием, тактику патрулирования, полевые навыки и первую помощь на поле боя.

В обучении украинских добровольцев будут участвовать более 1 тыс. британских военнослужащих. В настоящее время в Великобританию для прохождения курса обучения уже прибыли украинские танкисты, уточняется в сообщении.

Ранее во вторник представитель кабмина Соединенного Королевства заявил, что Великобритания в настоящее время считает нецелесообразным направлять истребители Украине. Вопросы поддержки страны будут обсуждаться с союзниками, уточнил он.

Ранее, 26 января, первый заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак отметил, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 должны поступить на Украину в конце марта. Уже с 30 января, Великобритания начнет обучать украинских военных на своей территории, добавил замминистра.

В ноябре британская пресса сообщила, что около 3 тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще 7 тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года. По словам организаторов тренировок, в ходе обучения возник ряд проблем.

Сложность вызвало в том числе то обстоятельство, что украинцы проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ.

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