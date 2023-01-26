Лондон планирует направить танки Challenger 2 Киеву к концу марта

Великобритания надеется, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 поступят на Украину в конце марта. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак.

«Наше намерение таково: это (поставка танков. — Ред.) будет в конце марта», — сообщил он в рамках выступления в палате общин британского парламента.

Кроме того, добавил Чак, уже с понедельника, 30 января, Великобритания начнет обучать украинских военных на своей территории.

Накануне правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал правильным решение Германии и добавил, что немецкая техника вместе с британскими Challenger 2 усилят «оборонную огневую мощь» украинской армии.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине помимо Испании заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. По подсчетам украинских СМИ, Киев может получить до 113 Leopard 2 от разных стран.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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