Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Мир
Лавров прилетел в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Общество
Движение по Крымскому мосту временно остановили для ремонта
Мир
ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна с Украины по суше
Мир
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Армия
ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Нижней Дуванке в ЛНР
Наука
КНР запустила на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»
Мир
Активист рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Политика
В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины
Сюжет:

СМИ сообщили о проблемах при обучении военных Украины в Великобритании

FT: обучение украинских новобранцев в Великобритании оказалось проблемным
0
Фото: Global Look Press/Ashley Chan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инструкторы в Великобритании столкнулись со сложностями при обучении украинских военных. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что около трех тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще семь тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года. По словам организаторов тренировок, в ходе обучения возник ряд проблем.

«Не я один только из-за денег пошел воевать»
Украинский военнослужащий рассказал «Известиям» о потерях ВСУ, проблемах с выплатами и отношении медиков к раненым

Так, новобранцы ВСУ прошли пятинедельный курс минимальных боевых навыков: обращение с оружием, базовые боевые тактики вроде фланговых маневров или кибербезопасности. В то же время у новобранцев британской армии на базовый курс есть 14 недель.

Также сложность вызвало то обстоятельство, что украинцы проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями. Причина в том, что бойцы из Украины происходят из разных частей ВСУ.

Также авторы статьи сообщили, что среди обучающихся есть люди разных возрастов (от 18 до 30 лет), как мужчины, так и женщины. Помимо этого, для унтер-офицеров есть отдельная дисциплина по лидерству.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а в соседней стране. Отмечается, что в инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022