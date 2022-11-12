СМИ сообщили о проблемах при обучении военных Украины в Великобритании

Инструкторы в Великобритании столкнулись со сложностями при обучении украинских военных. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что около трех тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще семь тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года. По словам организаторов тренировок, в ходе обучения возник ряд проблем.

Так, новобранцы ВСУ прошли пятинедельный курс минимальных боевых навыков: обращение с оружием, базовые боевые тактики вроде фланговых маневров или кибербезопасности. В то же время у новобранцев британской армии на базовый курс есть 14 недель.

Также сложность вызвало то обстоятельство, что украинцы проходят обучение как независимые служащие, а не сформированными подразделениями. Причина в том, что бойцы из Украины происходят из разных частей ВСУ.

Также авторы статьи сообщили, что среди обучающихся есть люди разных возрастов (от 18 до 30 лет), как мужчины, так и женщины. Помимо этого, для унтер-офицеров есть отдельная дисциплина по лидерству.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а в соседней стране. Отмечается, что в инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.