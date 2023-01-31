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В Великобритании назвали нецелесообразной передачу истребителей Киеву

Представитель Сунака заявил, что в Лондоне пока не считают целесообразным передавать истребители Киеву
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Фото: Global Look Press/Matti Matikainen
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Великобритания в настоящее время считает нецелесообразным направлять истребители Украине. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака.

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«Нецелесообразно в настоящий момент отправлять самолеты (истребители. — Ред.) на Украину. Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками», — заявили в Лондоне.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

О готовности передать Украине F-16 уже заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. Такую же возможность рассматривают во Франции. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

В Москве осуждают поставки тяжелого вооружения и авиации Киеву. Так, замглавы МИДа Сергей Рябков этом месяце заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Также он указал, что главным дирижером во всем этом украинском кризисе и его основным выгодоприобретателем являются США.

Ранее, 31 января, бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер также подчеркнул, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения. В связи с этим Риттер заявил, что украинские Военно-воздушные силы просто на справятся с зарубежной техникой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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