Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard

В рамках нового пакета военной помощи Берлин намерен поставить Киеву еще две установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Об этом 11 июля официально заявили в министерстве обороны Германии.

«Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится на сайте оборонного ведомства ФРГ.

Кроме того, Киеву также будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тыс. артиллерийских боеприпасов, 5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм и средства для разминирования.

Также Берлин решил добавить свой комплекс средств для борьбы с беспилотниками и средства ближней разведки на базе немецкого военного дрона LUNA.

Ранее, 3 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что на Западе понимают неминуемый проигрыш Украины, поэтому поставляют ей новое вооружение. Таким образом он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

19 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник 12 июня попросил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.