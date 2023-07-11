Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow
Политика
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Мир
Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины
Общество
В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт
Мир
Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard
Авто
Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев
Мир
НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио
Политика
В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства
Мир
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Авто
Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
Происшествия
Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье
Сюжет:

Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках нового пакета военной помощи Берлин намерен поставить Киеву еще две установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Об этом 11 июля официально заявили в министерстве обороны Германии.

«Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится на сайте оборонного ведомства ФРГ.

Кроме того, Киеву также будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тыс. артиллерийских боеприпасов, 5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм и средства для разминирования.

Также Берлин решил добавить свой комплекс средств для борьбы с беспилотниками и средства ближней разведки на базе немецкого военного дрона LUNA.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

Ранее, 3 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что на Западе понимают неминуемый проигрыш Украины, поэтому поставляют ей новое вооружение. Таким образом он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

19 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник 12 июня попросил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023