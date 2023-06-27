Путин сообщил о потере Киевом 259 танков с начала контрнаступления

С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными 27 июня.

Только на ореховском направлении, которое Украина считает главным, противник за 7 суток потерял 280 единиц техники, включая 41 танк и 102 бронемашины, уточнил президент.

Он указал, что это в значительной степени результат работы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы будут оценены государством. Имею в виду государственные награды», — подчеркнул глава государства.

Новость дополняется