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Шольц посоветовал Западу готовиться к затяжному конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Западу следует ориентироваться на то, что конфликт на Украине может затянуться
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Западные страны должны ориентироваться на то, что боевые действия на Украине могут затянутся. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, канцлер Германии Олаф Шольц на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Берлине.

«Мы должны настраиваться на то, что [конфликт] на Украине может продлиться еще долго. К этому мы готовимся и на это ориентируем свою политику», — сказал Шольц на пресс-конференции, трансляцию которой вела у себя на сайте газета Die Zeit.

Канцлер ФРГ отметил, что Германия будет поддерживать Киев сколько потребуется. При этом он добавил, что Североатлантический альянс не намерен становиться стороной конфликта.

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14 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также высказал мнение, что украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем, на что указывает продолжение оказания военной помощи Киеву и глубокое присутствие США.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на данный момент сложились большие предпосылки для окончания конфликта на Украине. Кроме того, Лукашенко заявил, что страны Запада на самом деле боятся масштабной войны, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Украины, и опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению президента Белоруссии, может привести к всемирной катастрофе.

Ранее в том же месяце представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Сами украинские власти также указали на скорое завершения конфликта. Так, 15 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт, вероятно, завершится раньше 2024 года. При этом он призвал дождаться результатов украинского контрнаступления.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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