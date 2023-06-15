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Подоляк спрогнозировал завершение конфликта на Украине до 2024 года

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Фото: РИА Новости
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Конфликт на Украине, вероятно, завершится раньше 2024 года. Такое мнение в четверг, 15 июня, высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, его слова приводит портал «Главред».

Отвечая на вопрос о длительности горячей фазы конфликта, советник главы офиса президента предположил, что она, вероятно, закончится до 2024 года, однако уточнил, что сначала необходимо дождаться результатов контрнаступления.

«Давайте дождемся результатов наших (украинских. — Ред.) Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, и тогда займемся планированием», — заключил он.

Ранее в этот день бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать «два или три разрушенных здания», которые захвачены и находятся в 15–25 км от линии обороны.

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Газета The Washington Post 14 июня сообщила, что провал контрнаступления ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Кроме того, 13 июня, президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле подчеркнул, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер отметил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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