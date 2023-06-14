В Венгрии предрекли нескорый конец конфликта на Украине из-за присутствия США

Конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем, на что указывает военная помощь Киеву и глубокое присутствие США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду, 14 июня.

По его словам, ситуация на Украине «не движется к миру».

«К сожалению, все события показывают совершенно другое направление. Поставки оружия, очень открытое упоминание ядерных мощностей, наступление друг на друга с двух сторон, обучение украинских солдат в европейских странах, очень глубокая вовлеченность американцев. Так что они точно не идут к миру», — сказал министр в беседе с турецким агентством Anadolu.

Сийярто также отметил, что Украина не сможет противостоять России без американского оружия. Глава венгерского МИДа подчеркнул при этом, что устойчивое долгосрочное мирное урегулирование украинского конфликта зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой.

Многие политики предрекают затяжной характер конфликта вокруг Украины.

Так, 12 июня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Евросоюз (ЕС) готовится к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Он обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказывал мнение, что конфликт может затянуться на десятилетия. По его мнению, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических 2–3-летних перемирий будут повторяться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.