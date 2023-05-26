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Медведев допустил вероятность затяжного конфликта на Украине

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Такое мнение высказал в пятницу, 26 мая, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита во Вьетнам.

«Этот конфликт очень надолго. Это всё — на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам зампреда СБ, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических двух-трехлетних перемирий будут повторяться.

«Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова всё повторится», — завил Медведев.

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Днем ранее Медведев указал на то, что распад Украины вследствие поражения в военном противостоянии неизбежен. По его мнению, Украина или медленно потеряет оставшиеся элементы госсуверенитета, или же распадется моментально. В одном из возможных вариантов Медведев допускает, что страна исчезнет после завершения специальной военной операции (СВО) в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза.

До этого, в конце апреля, секретарь СБ РФ Николай Патрушев также отмечал, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По его словам, народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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