Итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. Об этом 26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил «Российской газете».

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ», — сказал он.

Патрушев рассказал, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства» и народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

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