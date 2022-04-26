NYT сообщила о подготовке США к многолетнему противостоянию с Россией

Высказывание министра обороны США Ллойда Остина о намерении американской стороны ослабить Россию свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к длительному противостоянию с Москвой. Об этом в статье для газеты The New York Times пишет журналист Дэвид Сангер.

Журналист уточняет, что в начале спецоперации в Донбассе президент США Джо Байден настаивал на том, что не хочет превращать все в состязание между Соединенными Штатами и РФ. Американский лидер отмечал, что «прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война», поэтому необходимо стремиться предотвратить ее. Однако постепенно «границы размылись», увеличилось число санкций.

«Он взял на себя обязательство не допускать участия американских войск в боевых действиях и сопротивлялся введению бесполетной зоны над Украиной, что могло бы привести к прямому бою между американскими и российскими войсками. <…> Однако границы становились все более размытыми, а риторика — острее», — указал Сангер.

Заявления же Остина, по мнению автора, говорят о готовности к многолетнему противостоянию с РФ за власть и влияние, но такая стратегия сопряжена с некоторыми рисками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 24 апреля. Накануне во время выступления в Польше, говоря о целях Вашингтона, Остин заявил, что США «хотят увидеть ослабление России». Тогда же стало известно, что Блинкен и Остин сообщили Зеленскому, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

В этот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что поставка вооружения Киеву «не способствует поиску дипломатического решения».

Ранее, 15 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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