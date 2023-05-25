Медведев предрек Украине исчезновение

Распад Украины вследствие поражения в военном противостоянии неизбежен. Такое мнение высказал 25 мая в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта», — указал он.

По мнению Медведева, Украина или медленно потеряет оставшиеся элементы госсуверенитета, либо же распадется моментально.

В одном из возможных вариантов Медведев допускает, что Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза.

В середине мая Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО вынудит Россию дать жесткий ответ. По его мнению, стратегия Европы, поставляющей Киеву самое современное вооружение, опасна.

В конце апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По его словам, народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

Страны Запада усилили поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.