Медведев заявил о жестком ответе РФ в случае вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в соответствии с предложением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера вынудит Россию дать жесткий ответ. Об этом 18 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители. <...> Нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что стратегия, которой сейчас придерживается Европа, поставляя Киеву самое современное вооружение, опасна.
Киссинджер в интервью изданию The Economist 17 мая заявил, что членство в альянсе дает Украине меньшую свободу для дипломатического маневра. Он не согласен с мнением европейцев, которые вместо принятия Украины в военный блок предпочитают вооружать ее. Киссинджер называет это неправильным способом завершения конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.
Во время брифинга с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля он утверждал, что нет ни одного барьера, который бы мешал пригласить Украину в НАТО. Тогда он заявил, что ждет от саммита в Вильнюсе конкретных шагов, которые станут подтверждением, «что и Украина будет в НАТО».
30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.