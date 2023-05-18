Бывший госсекретарь США назвал причины для принятия Украины в НАТО

Украину следует принять в НАТО, чтобы обезопасить Европу от будущих попыток украинского правительства решать территориальные конфликты военным способом. Об этом в среду, 17 мая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist.

«Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что в итоге в Европе она станет самой хорошо вооруженной страной с самым неопытным в стратегическом плане руководством», — заявил Киссинджер.

Он предположил, что в случае, если спецоперация закончится не в пользу Москвы, может случиться «баланс недовольств»: и Украина, и Россия останутся неудовлетворены итогами конфликта.

«Для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — считает бывший госсекретарь.

По его мнению, членство в альянсе дает стране меньшую свободу для дипломатического маневра. Он не согласен с мнением европейцев, которые вместо принятия Украины в военный блок предпочитают вооружать ее. Киссинджер называет это неправильным способом завершения конфликта.

«Исход должен быть таким, при котором Украина остается защищенной Европой и не становится государством-отшельником, которое само за собой следит», — заключил он.

Ранее, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.

20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.