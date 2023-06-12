В ЕС готовятся к возможности затягивания конфликта на Украине на несколько лет

Евросоюз (ЕС) готовится к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Такое заявление в понедельник, 12 июня, сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы готовимся к тому, что эта <спецоперация> будет продолжаться долго. <Конфликты> с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому», — сказал он в эфире радиостанции RMS.

Бретон обратил внимание на то, что возможности для введения дальнейших антироссийских санкций еще не исчерпаны.

«Конечно, возможны другие санкции, но никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам», — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что Европейский союз и союзники Украины отправляют стране всё, что нужно, уточняет ТАСС.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский 21 марта выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет длиться долго. Он отметил, что надежды на то, что спецоперация завершится в этом году, довольно ограниченны.

Многие политики предрекают затяжной характер конфликта вокруг Украины. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 19 марта сказал, что СВО не закончится скоро.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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