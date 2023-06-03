Боррель предрек окончание конфликта на Украине за несколько недель без помощи Запада

Конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель в случае, если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву. Об этом заявил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 3 июня, на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

«Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», — сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте форума.

При этом, он добавил, что в этом случае важно, чем именно завершится этот конфликт.

«Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией», — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку именно потому, что «хочет мира на Украине».

Ранее, 29 мая, Боррель заявил, что «без оптимизма» ожидает развитие украинского конфликта этим летом. Он выразил сожаление, что из-за сложной системы принятия решений в ЕС потребовалось «слишком много времени» на согласование поставок танков Киеву. По его словам, то же самое происходит и с истребителями F-16, которые Европа планирует предоставить Украине в будущем.

23 мая Борелль сообщил, что страны ЕС поставили Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

В том же месяце депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек отмечал, что поставки Украине истребителей F-16 со стороны западных стран лишь приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.