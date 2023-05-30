Реклама
Прямой эфир
Армия
Прапорщик Магамедов уничтожил замаскированную позицию пулемета украинских боевиков
Мир
WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США
Мир
Глава МАГАТЭ проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Мир
МИД Турции призвал к снижению напряженности в Косове
Мир
Два израильских истребителя выпустили шесть авиабомб по объектам в Сирии
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Происшествия
ВФУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Мир
Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу
Мир
Генсек ОПЕК выразил надежду на скорое снятие санкций с Ирана
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Армия
Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО
Сюжет:

Боррель назвал победу РФ условием переговоров с Украиной

Глава дипломатии ЕС Боррель: РФ не пойдет на переговоры с Украиной, пока не победит
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Christine Olsson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не пойдет на переговоры с Украиной, пока не одержит победу в конфликте. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 29 мая, на экспертном форуме в Барселоне.

«Я вижу явное намерение России выиграть в конфликте. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — приводит слова Борреля издание Europa Рress.

При этом он заявил, что необходимо продолжить оказывать военную помощь Украине. Также он выступил за увеличение военных расходов и улучшение координации между армиями европейских стран, подчеркивая, что не имеет в виду создание армии Евросоюза.

«Все предпочитают пушкам масло, но иногда, если у вас нет пушек, у вас нет масла. Мы — очень богатый континент с очень низкой обороноспособностью», — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что «без оптимизма» ожидает развитие конфликта этим летом. Он выразил сожаление, что из-за сложной системы принятия решений в ЕС потребовалось «слишком много времени» на согласование поставок танков Киеву.

По его словам, то же самое происходит и с истребителями F-16, которые Европа планирует предоставить Украине в будущем.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

26 мая министерство обороны Украины сообщило, что украинским вооруженным силам необходимо 48 истребителей четвертого поколения F-16. Именно такое количество техники, по заявлению ведомства, может помочь стране «выйти на границы 1991 года».

5 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023