Боррель назвал победу РФ условием переговоров с Украиной

Россия не пойдет на переговоры с Украиной, пока не одержит победу в конфликте. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 29 мая, на экспертном форуме в Барселоне.

«Я вижу явное намерение России выиграть в конфликте. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — приводит слова Борреля издание Europa Рress.

При этом он заявил, что необходимо продолжить оказывать военную помощь Украине. Также он выступил за увеличение военных расходов и улучшение координации между армиями европейских стран, подчеркивая, что не имеет в виду создание армии Евросоюза.

«Все предпочитают пушкам масло, но иногда, если у вас нет пушек, у вас нет масла. Мы — очень богатый континент с очень низкой обороноспособностью», — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что «без оптимизма» ожидает развитие конфликта этим летом. Он выразил сожаление, что из-за сложной системы принятия решений в ЕС потребовалось «слишком много времени» на согласование поставок танков Киеву.

По его словам, то же самое происходит и с истребителями F-16, которые Европа планирует предоставить Украине в будущем.

26 мая министерство обороны Украины сообщило, что украинским вооруженным силам необходимо 48 истребителей четвертого поколения F-16. Именно такое количество техники, по заявлению ведомства, может помочь стране «выйти на границы 1991 года».

5 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.