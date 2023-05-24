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В Европарламенте назвали эскалацией планы по поставкам F-16 Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker
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Поставки Украине истребителей F-16 со стороны западных стран лишь приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«Могу сказать, что решение о поставках современных истребителей Украине представляет собой дальнейшую серьезную эскалацию конфликта», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам евродепутата, большинство европейцев слишком наивны, чтобы понять: Россия не может позволить себе проиграть в украинском конфликте.

В настоящее время страны Запада активно обсуждают возможность отправки F-16 Киеву, в том числе, этот вопрос поднимался на саммите G7 в японской Хиросиме, который завершился 21 мая.

23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале подготовки украинских летчиков для истребителей F-16 рядом стран, в частности, Польшей.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон пока не решил, будет ли сам поставлять истребители украинской стороне или же этим займутся европейские союзники.

Он добавил, что американский лидер Джо Байден проведет переговоры с Украиной и странами Европы, где примут решение, когда и в каких количествах передавать боевые самолеты Киеву. При этом в США назвали приоритетом обеспечение Украины истребителями F-16.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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