«Европа будет импортировать российские энергоносители»

Хоть ЕС и взял курс на постепенный отказ от российских нефти и газа, европейские государства продолжат импортировать энергоресурсы РФ, просто через третьи страны . Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. При этом нынешняя политика уже привела к повышению цен на энергоносители , что в свою очередь повлияло на конкурентоспособность промышленности ЕС. Евродепутат уверен: ФРГ и ЕС не допустят активного расследования диверсий на «Северных потоках» , так как не намерены ремонтировать газопроводы. Также Бек оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО , предположив, что вряд ли это произойдет в ближайшее время, равно как и снижение санкционного давления на Россию со стороны Брюсселя.

«Власти Германии и ЕС не допустят проведения расследования диверсий»

— 21 мая завершился саммит G7 в Хиросиме. Согласно итоговому коммюнике, страны «большой семерки», в частности, договорились ускорить поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей. Какова вероятность, что это произойдет в ближайшем будущем? Смогут ли западные страны существенно сократить закупки российского газа и нефти уже в 2023 году?

— Боюсь, что они все-таки согласуют дальнейшее сокращение импорта энергоресурсов из РФ. Однако, даже если они не покупают российскую нефть и газ, то все-таки должны их откуда-то брать. В настоящее время Европа импортирует большое количество российских энергоносителей через третьи страны, причем по гораздо более высокой цене . Таким образом, Европа по-прежнему будет импортировать российские энергоносители, но вместе с тем делая вид, что они поступают в европейские страны откуда-то еще. Под этим предлогом они готовы покупать ресурсы по завышенной стоимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— К каким последствиям для Европы может привести или уже привела такая политика в отношении российских нефти и газа? Какие страны ЕС пострадают сильнее всего, если европейские лидеры продолжат придерживаться этого курса?

— Последствия уже очевидны: значительно более высокие цены на энергоносители, которые подпитывают инфляцию потребительских цен, а также подрывают конкурентоспособность промышленности Евросоюза и, в частности, Германии на мировых рынках. К слову, ФРГ пострадает больше всего из-за того, что немецкое правительство старается уменьшить зависимость от российского газа, при этом одновременно отказываясь от атомной энергетики и пытаясь сократить потребление угля. Кстати, поэтому The Wall Street Journal назвала энергетическую политику Германии «самой глупой в мире» .

— Означает ли это, что Германия и другие страны Европы не собираются более активно взяться за расследование взрывов на «Северных потоках»? Есть ли шанс, что в ближайшем будущем газопроводы будут восстановлены?

— Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы . Важно понимать, что большинство стран Евросоюза — неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС, а также внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами.

Справка «Известий» В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток – 2». Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Дания, Швеция и ФРГ начали собственные расследования, до которых не допускают специалистов из РФ. 8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. В Пентагоне сказали, что Вашингтон не имеет никакого отношения к инциденту. Другая теория, выдвинутая New York Times и Die Zeit, предполагала, что за взрывами может стоять группа из шести человек с проукраинской принадлежностью. Согласно опубликованному 21 мая расследованию газеты Süddeutsche Zeitung, как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах. Впрочем, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль 22 мая заявил, что ни одна спецслужба не может в настоящий момент однозначно назвать виновных в подрыве.

«Вступление Украины в ЕС в 2023 или 2024 году маловероятно»

— Также в последнее время западные лидеры широко обсуждают передачу Киеву истребителей F-16, в частности, этот вопрос поднимался и на саммите G7. К тому же глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что уже началось обучение украинских летчиков пилотированию таких самолетов. Смогут ли поставки истребителей изменить ход украинского конфликта? И как отправка F-16 отразится на отношениях России и Запада?

— Я не военный эксперт, так что не могу комментировать такого рода вещи. Однако могу сказать, что решение о поставках современных истребителей Украине представляет собой дальнейшую серьезную эскалацию конфликта . На мой взгляд, большинство европейцев слишком наивны, чтобы понять, что Россия не может позволить себе проиграть <в конфликте> на Украине.

Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

— Глава Евросовета Шарль Мишель обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в конце года обсудить перспективы вступления в ЕС. Существует ли вероятность, что страна присоединится к Евросоюзу уже в 2024-м?

— Я думаю, что вступление Украины в 2023 или 2024 году маловероятно, но этого нельзя исключат ь . Однако подобное решение стало бы крупной катастрофой для Европы , причем как экономической, так и политической. Это будет еще одним колоссально глупым решением Европейского союза.

— Также в прошлом году Украина подала заявку на вступление в НАТО. Могут ли ее принять в Североатлантический альянс в ближайшее время? И как это повлияет на международную безопасность?

— Очевидно, что такой шаг очень существенно может дестабилизировать международный порядок. Однако я не думаю, что Украина всё же вступит в НАТО в ближайшие пару лет , потому что хоть какая-то связь с реальностью сохраняется, по крайней мере в Соединенных Штатах.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

— Сейчас ЕС занимается активной подготовкой уже 11-го по счету пакета санкций в отношении РФ. При этом, согласно информации СМИ, новые рестрикции могут коснуться экспорта российских алмазов. Также ходили слухи о планах ввести санкции против атомного сектора России. Какова вероятность, что ЕС все-таки согласует подобные ограничения?

— Боюсь, что шаги в этом направлении практически неизбежны, хотя существует небольшой шанс, что на этот раз тотальный запрет на экспорт алмазов и санкции против атомной энергетики РФ еще не будут введены .