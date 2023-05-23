Железная схватка: власти готовят обнуление пошлин на сырье для алюминия

В кабмине обсуждают обнуление импортной пошлины на ввоз продукции для выпуска алюминия. Речь идет о катодных и анодных блоках, а также подовой массе . Об этом говорится в протоколе по итогам заседания правкомиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы Минэка Максима Решетникова. В Минпромторге подчеркнули, что основная цель состоит в обеспечении отечественных предприятий товарами в объемах, способствующих стабильной работе и развитию промышленного производства алюминия в России. В основном импортная продукция сейчас поставляется из Китая.

Заводской режим

Власти готовят меры поддержки российским алюминиевым заводам на фоне санкций — в кабмине изучают возможность обнулить импортные пошлины на ввоз продукции, которая используется при производстве алюминия . Об этом говорится в протоколе по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством главы Минэка Максима Решетникова. С документом от 24 марта ознакомились «Известия». Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил его 3 апреля.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Согласно протоколу, власти могут обнулить пошлины на ввоз в РФ товаров под кодами 3801 90 000 1, 6902 90 000 0, 8545 19 000 0, 8545 90 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В Минпромторге пояснили, что речь идет о продукции, используемой для производства алюминия: катодные и анодные блоки, катодные подовые, а также катодные бортовые блоки, карбидкремниевые блоки и подовая масса. Сейчас импортный сбор на них составляет 5% и более .

Источник «Известий» в госорганах отметил, что ранее по отдельным группам сырья для металлургов пошлины уже обнулялись . Так, например, нулевые тарифы действовали для подовой массы с мая 2021 до марта 2022 года, для катодных бортовых блоков — с марта 2021 до марта 2022 года. Теперь правительство вновь обсуждает такую меру.

В Минпромторге подчеркнули, что основная цель обнуления пошлин — своевременное обеспечение отечественных предприятий продукцией в объемах, способствующих стабильной работе и развитию промышленного производства алюминия в России .

— Эффект меры — снижение себестоимости производства, устойчивая загрузка мощностей . При этом предполагается, что сэкономленные средства будут направлены на инвестиции в дальнейшее развитие , таким образом выпадающие доходы будут покрыты за счет увеличения поступления налогов, — заявили в Минпромторге.

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Условия бизнеса

Согласно документу, особенно ухудшилось финансовое положение у компании «Русал» . Это произошло в связи с введением ввозной таможенной пошлины на алюминий из России в США в размере 200%, снижением стоимости алюминия на бирже, а также ростом себестоимости алюминия . Решение о новых мерах поддержки может быть принято после анализа Минфином финансовой отчетности «Русала» за 2022 год, следует из протокола.

Финальное решение по вопросу будет принято по итогам рассмотрения на заседании подкомиссии, сказали в Минэкономразвития.

«Известия» направили запросы в пресс-службу правительства, Минфин, «Русал» и Алюминиевую ассоциацию.

— Рассматриваемая правительством мера — меньшее, что можно сделать для поддержки отрасли. В масштабах российского бюджета сумма потерь будет очень небольшой, несопоставимой с теми потерями, которые можно получить, если оставить производителей алюминия без поддержки . А такая поддержка нужна, и прежде всего «Русалу», который представляет собой более 90% всей алюминиевой отрасли и является единственным производителем первичного алюминия, — сказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

В марте США ввели пошлину в размере 200% на импорт российского алюминия . Денежный сбор распространяется в том числе и на товары из легкого металла . В Белом доме меру объяснили желанием поддержать американских производителей, писали «Известия». 10 марта Канада также запретила ввоз из РФ необработанного алюминия и готовых изделий из него, железа, полуфабрикатов и готовой стальной продукции . А 19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак ввел запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия .

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— Власти США перешли к точечной охоте за крупными российскими компаниями. Воспользовавшись ситуацией, что себестоимость производства «Русала» из-за санкций выросла на 33%, они пытаются обрушить спрос, введя заградительные пошлины на алюминий из РФ и продукцию из него . В результате «Русал» пытаются поймать в «ножницы» высокой себестоимости и низкого спроса , — отметил директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Сейчас выпуском анодных блоков в РФ занимаются два предприятия «Русала». Основной зарубежный поставщик — КНР. Еще в 2019 году в результате активного демпинга со стороны китайских производителей продукция российских предприятий в этом сегменте стала неконкурентоспособной, сообщалось об остановке ее выпуска на некоторых заводах.

Обожженные аноды и другие элементы, на которые власти могут обнулить пошлины, необходимы для современного высокоэкологичного и технологичного производства алюминия , сказал «Известиям» источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

— В настоящий момент имеющихся объемов российского производства недостаточно и «Русал» вынужден импортировать из Китая. В качестве альтернативы обожженным анодам можно использовать в производстве дешевые отечественные аноды с высоким содержанием серы , — подчеркнул собеседник.

Но этот вариант компания не рассматривает, так как это приведет к дополнительным выбросам , добавил источник. Получается, что, выплачивая таможенные пошлины за китайские обожженные аноды, «Русал» одновременно платит налог за экологически чистый промышленный продукт, создаваемый в российской экономике , заключил он.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Мировое производство металла увеличивается четвертый месяц, при этом для стран ЕС наложить эмбарго на импорт российского алюминия — вполне реалистичный сценарий, место отечественных производителей уже активно осваивают американцы, а нашим алюминиевым заводам приходится затягивать пояса , сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Временное обнуление пошлин на ввоз сопутствующих компонентов для производства — в моменте мера эффективная, поскольку наблюдаемый рост себестоимости производства сегодня — слабое место для всей отрасли, заключил эксперт.