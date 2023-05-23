Реклама
Прямой эфир
Мир
В Варшаве строители в качестве протеста замуровали десятки крыс в стены дома
Мир
В Италии повысят цены на музейные билеты из-за наводнения в Эмилии-Романье
Общество
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа
Общество
Концерт группы «Звери» в Самаре не отменили после потасовки солиста в баре
Общество
Пушилин пообещал восстановить Артемовск
Мир
Медведев назвал напрасными прошлые попытки обсудить гарантии безопасности с Западом
Общество
В Белгородской области отменен режим КТО
Мир
ЕС поставил Украине ракет и снарядов на €800 млн с начала года
Авто
Dongfeng анонсировала начало продаж седана Shine Max в России
Общество
Эколог раскритиковал идею о переносе столицы России в Сибирь
Экономика
Аналитик оценил идею сделать Новый банк развития альтернативой МВФ для стран БРИКС
Мир
МО Польши заявило о готовности обучить 30 тыс. украинских солдат
Сюжет:

ЕС поставил Украине ракет и снарядов на €800 млн с начала года

Боррель: ЕС поставил Украине ракет и снарядов в 2023 году на €800 млн
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) поставили Украине в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Об этом 23 мая сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

«Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдет на другие цели», — продолжил Боррель.

Он указал, что к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм присоединились 24 страны блока. На это выделен €1 млрд. Кроме того, ЕС уже предоставил Украине различные виды помощи на €65 млрд, заключил Боррель.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

В середине мая глава евродипломатии предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран-участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023