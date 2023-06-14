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Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине

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Фото: president.gov.by
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На данный момент сложились большие предпосылки для окончания конфликта на Украине. Об этом в среду, 14 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

«Я не пророк, но в Украине мы закончим <этот конфликт>. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко считает, что страны Запада на самом деле боятся масштабной войны, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Украины, и опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению президента Белоруссии, может привести к всемирной катастрофе.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
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Ранее, 8 июня, Лукашенко заявил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств. Он отметил, что Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию, и призвал остановить конфликт.

28 мая белорусский президент отметил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

За день до этого китайское издание Sohu написало, что с размещением ядерного оружия РФ в Белоруссии союз Москвы и Минска станет не только конкурентом НАТО, но и угрозой для Украины. Как указывает издание, в контексте конфликта этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, так как тот находится недалеко от границы с Белоруссией.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил резидент Росссии Владимир Путин 25 марта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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