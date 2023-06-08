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Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Контрнаступление Украины является большой дезинформацией. Об этом 8 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Три дня контрнаступа — это то, что видим мы, и то, что получил информацию от президента РФ, полностью совпадает. За три дня — около трех десятков танков уничтожено, 120 или 130 БМП, и, самое страшное, — больше 2100 погибло украинцев, с этой стороны — чуть больше 70. Вот результат этой попытки контрнаступа. Ну я об этом всегда говорил: контрнаступ — большая дезинформация», — сказал он.

Лукашенко отметил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств. Глава Белоруссии призвал остановить конфликт.

«Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию.

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Ранее, 7 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев еще не проводит запланированное контрнаступление, его начало будет очевидным для всех.

Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам собеседников телеканала, активизация боевых действий наблюдается в последние двое суток.

Ранее, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. При этом он добавил, что Киев хотел бы получить еще некоторое вооружение, но, по его словам, «Украина не может ждать их». В США, в свою очередь, указали, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления.

В Москве со своей стороны отмечали, что ВС России готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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