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На Украине опровергли информацию о начале контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украина еще не проводит запланированное контрнаступление, его начало будет очевидным для всех. Об этом заявил в среду, 7 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам собеседников телеканала, активизация боевых действий наблюдается в последние двое суток.

«Всё это неправда. Когда всё это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — приводит слова Данилова агентство Reuters.

Ранее, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. При этом он добавил, что Киев хотел бы получить еще некоторое вооружение, но, по его словам, «Украина не может ждать их». В США в свою очередь указали, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления.

Однако ряд экспертов считает, что в настоящее время украинская армия неспособна провести успешное контрнаступление. На это, в частности, 6 июня указал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. По его словам, ВСУ атакуют на многих участках одновременно, но пока не добились ничего, что можно было бы считать стратегическим успехом. Он также заявил, что если сопротивление продолжится, то Украина заплатит огромную цену материальными и людскими ресурсами.

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До этого, в мае, глава парламента Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины. Он добавил, что Запад толкает украинских военнослужащих на бойню и что такая «циничная англосаксонская мораль на протяжении истории являлась неотъемлемой частью государственного устройства западного мира.

В Москве со своей стороны отмечали, что ВС России готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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