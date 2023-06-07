На Западе увидели признаки начала контрнаступления ВСУ

В США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 июня, заявил телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке неназванной европейской страны.

По словам собеседников телеканала, на Западе указывают на активизацию боевых действий за последние двое суток. ВСУ пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. Украинские военные прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций.

Кроме того, источники CNN сообщили, что, взрыв плотины Каховской ГЭС может сорвать планы ВСУ по форсированию Днепра. Они указывают на то, что на юге подконтрольной Украине территории теперь возникла серьезная гуманитарная проблема.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу. Позднее он назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.



По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследование.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.



3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. Он также попросил страны-партнеры предоставить стране дополнительное оружие.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных.

На фоне активных поставок оружия Киеву, в том числе тех видов, которые ранее считались недопустимыми к отправке, Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.