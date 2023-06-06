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Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Разрушение Каховской ГЭС стало результатом преступной деятельности Киева. Об этом во вторник, 6 июня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

«В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. <…> Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра», — сказал он.

Дипломат предположил, что атака была необходима для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Небензя также отметил, что российская сторона уже фиксирует начало кампании по дезинформации о случившемся. По его словам, Москва возлагает всю полноту ответственности на власти Украины, а также их спонсоров и союзников, и призывает генерального секретаря ООН осудить подрыв дамбы.

В заключение постпред напомнил, что РФ уже пыталась привлечь внимание международного сообщества к угрозе, которой может подвергнуться Каховская ГЭС, однако эти предостережения не были услышаны.

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Кроме того, Небензя указал, что Россия приветствует расследование инцидента на ГЭС и надеется, что при этом не будут допущены те же ошибки, что и в случае с «Северными потоками» и Бучей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки поселений, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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