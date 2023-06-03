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Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления

WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в субботу, 3 июня.

«Мы твердо верим, что у нас всё получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать и мы готовы», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Киев хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но, по его словам, «Украина не может ждать их».

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Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что для Украины и Запада контрнаступление — это навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи, и вопрос имиджа.

При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт 31 мая отмечала, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

За день до этого издание Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли написало, что ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. По словам авторов материала, украинским боевикам будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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