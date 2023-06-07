Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны провести успешное контрнаступление. Об этом во вторник, 6 июня, написал Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что в лучшем случае Украину ждет тупик, но более вероятным является крах киевского режима», — указал журналист.

Существует множество альтернативных сценариев, но если судить только по цифрам, то Киеву нет смысла продолжать оказывать сопротивление. Если Россия приложит свои силы, несмотря на все трудности, то Украина заплатит огромную цену материальными и людскими ресурсами, подчеркнул Брайен.

«В своих последних операциях, которые простираются по всему восточному фронту и вплоть до Запорожья, украинцы добиваются минимальных успехов большой ценой. Они атакуют на многих участках одновременно, но пока не добились ничего, что можно было бы считать стратегическим», — написал журналист.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. Он также попросил страны-партнеры предоставить стране дополнительное оружие.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных.

На фоне активных поставок оружия Киеву, в том числе тех видов, которые ранее считались недопустимыми к отправке, Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.