Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России с Украиной
Столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Об этом заявил 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, <...> для Белоруссии», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.
Ранее, 23 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что с помощью спецоперации Россия пытается прекратить войну, которая развернута против нее.
Кроме того, Путин подчеркнул стойкость бойцов — участников спецоперации.
В марте бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готовил нападение на Россию еще до начала спецоперации.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.