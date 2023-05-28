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Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России с Украиной

Лукашенко: столкновение с Украиной было неизбежно, Россия упредила развитие худших событий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Об этом заявил 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, <...> для Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

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Ранее, 23 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что с помощью спецоперации Россия пытается прекратить войну, которая развернута против нее.

Кроме того, Путин подчеркнул стойкость бойцов — участников спецоперации.

В марте бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готовил нападение на Россию еще до начала спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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